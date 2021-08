Weitere neue Infektionen

Ludwigshafen. Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus klettert langsam weiter nach oben: 10 760 Menschen haben sich insgesamt seit Beginn der Pandemie nachweislich mit SARS-Cov19 infiziert, teilt das Landesuntersuchungsamt mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Infektionen in sieben Tagen auf 100 000 Einwohner gerechnet) stieg auf 23,2. Damit liegt sie über dem Landesdurchschnitt. Seit Beginn der Pandemie gab es 158 456 laborbestätigte Infektionen im Land – das sind 55 mehr als am Vortag (158 401). 2074 Menschen im Land sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert (Vortag: 2129). 9160 Personen wurden seit Beginn der Pandemie ins Krankenhaus gebracht (Vortag: 9158). 3911 Personen sind bisher im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben – keine mehr als am Vortag. Die landesweite Inzidenz sank auf 19,7 (Vortag 20).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1