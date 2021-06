Weitere Lockerungen in Sichtweite

Ludwigshafen. In Ludwigshafen ist die Corona-Lage im Vergleich zur Mittwochsstatistik unverändert spannend. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Donnerstag mit 48,8 minimal unter dem Vortagswert. Es war der dritte Tag in Folge, an dem die für Lockerungen relevante Marke von 50 Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner unterschritten wurde. Die Stadt hat Ende des Jahres 2020 etwa 172 000 Einwohner gehabt. Bleibt Ludwigshafen an fünf Werktagen hintereinander unter dieser Marke, dann fallen am übernächsten Tag bisher geltende Einschränkungen.

Gastronomen hoffen

Für die Rhein Galerie bedeutet das beispielsweise, dass die Gastronomie dort keine Testnachweise mehr verlangen muss. Center-Manager Patrick Steidl würde sich das natürlich wünschen, wie er am Donnerstag gegenüber dieser Redaktion sagte. Ansonsten sei Shopping ja wieder einigermaßen normal möglich, sehe man von den Quadratmeterbeschränkungen pro Kunde in den Geschäften ab. Die Zahl der akut mit Corona infizierten Personen sank am Donnerstag in der Stadt auf 307. Es gab seit Montag kein weiteres Todesopfer. sal