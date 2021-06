Weitere Lockerungen in Kraft

Ludwigshafen. Der positive Trend bei den Corona-Infektionen setzt sich in Ludwigshafen weiter fort – deshalb können sich die Bürgerinnen und Bürger von diesem Montag an über neue alte Freiheiten freuen: Wie die Stadtverwaltung am Samstag mitteilte, treten an diesem Montag, 14. Juni, weitere Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in Kraft: Amateur- und Freizeitsport ist im Freien auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen in Gruppen von bis zu 20 Personen erlaubt. Vollständig Geimpfte oder Genesene zählen dabei nicht mit.

Auf allen öffentlichen und privaten Anlagen ist Gruppensport nun mit bis zu 20 Personen erlaubt – auch auf dem Bolzplatz darf wieder gespielt werden. © dpa

Für Sport in Hallen gilt ein anderer Wert: Er ist kontaktlos in Gruppen von maximal zehn Personen aus verschiedenen Haushalten möglich, wenn eine Trainerin oder ein Trainer dabei ist. Für Kindersport im Innenbereich gilt: Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen in einer Gruppe bis maximal 25 Personen plus Betreuer trainieren.

Fünf Tage unter 50

Der Grund für die Lockerungen ist die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz, also der Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Sie lag am Samstag den fünften Tag infolge unter dem Wert von 50. Das Infektionsschutzgesetz legt fest, dass dann Maßnahmen wegfallen, die nach der 22. Coronabekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz zu befolgen waren.

Bei Wettkämpfen sowie im Trainingsbetrieb des Profi- und Spitzensports im Freien dürfen ab Montag bis zu 250 Personen zuschauen. Auch Kultureinrichtungen dürfen Veranstaltungen im Freien für bis zu 250 Zuschauende anbieten. In der „Breiten- und Laienkultur“ ist der Probebetrieb im Freien mit maximal 20 Menschen plus eine Leitungsperson erlaubt. Außerschulischer Musik- und Kunstunterricht ist in kleinen Gruppen bis zu 20 Personen zusätzlich mit einer Lehrperson im Freien möglich. Im Innenbereich können Kinder bis einschließlich 14 Jahre in Gruppen bis zu 25 Personen unterrichtet werden, so die Stadt.

Das Rathaus weist allerdings darauf hin, dass die bestehenden Hygiene- und Abstandsregeln gültig bleiben – genau wie gegebenenfalls die Pflicht zu Schnelltests und Kontakterfassung. Die Testpflicht entfällt wiederum für vollständig Geimpfte und Genesene.

Neue Todesfälle wegen oder mit dem Coronavirus kamen über das Wochenende nicht dazu. Das Landesuntersuchungsamt (LUA) gab am Sonntag an, dass sich bisher insgesamt 10 538 Personen in Ludwigshafen mit dem Virus infiziert haben. Das ist die gleiche Zahl wie am Freitag. Die Sieben-Tage-Inzidenz fiel von 41,2 am Freitag über das Wochenende auf 33,1 am Sonntag.

Vier neue Fälle wurden am Sonntag im Rhein-Pfalz-Kreis registriert. Ansonsten ist die Entwicklung auch in anderen Teilen der Region erfreulich. Für Neustadt gab das LUA am Wochenende sogar einen Inzidenzwert von 0 an.

