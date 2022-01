Ludwigshafen. Die Infektionszahlen steigen auch in Ludwigshafen weiter. So meldet das rheinland-pfälzische Landesuntersuchungsamt am Sonntag gegenüber Donnerstag 235 weitere Infektionen. Weil gleichzeitig viele Menschen aus der Quarantäne entlassen werden, ist die Zahl der aktuell Infizierten im gleichen Zeitraum um 108 Personen weniger geworden. Es sind keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion gemeldet worden. Der aktuelle Trend lässt sich an der Sieben-Tage-Inzidenz ablesen: Gerechnet auf 100 000 Einwohner liegt sie nun bei 345,4 (Donnerstag 276,4).

Landesweit macht sich die Omikron-Virusvariante breit. Vor diesem Hintergrund begrüßt Ministerpräsidentin Malu Dreyer, dass die in Rheinland-Pfalz bereits geltende 2Gplus-Regelung in der Gastronomie nun in allen Ländern umgesetzt werde. Das bedeutet Zutritt nur für Geimpfte und Genesene mit aktuellem negativen Test sowie für Geboosterte nach der Auffrischungsimpfung. miro