Weitere Impfaktion geplant

Ludwigshafen. In Ludwigshafen soll es zeitnah eine weitere Sonderimpfaktion in einem Stadtteil mit verhältnismäßig hoher Inzidenz geben. Das teilte Sozialdezernentin Beate Steeg (SPD) am Montag im Stadtrat mit. Dabei sollen die Restdosen von der vergangenen Sonderaktion im Stadtteil Nord/Hemshof zum Einsatz kommen. Über drei Tage hinweg seien dort 1773 von 2500 Impfdosen verabreicht worden, so Steeg. „Das Ganze ist zielgerichtet erfolgt, mit Briefkasteneinwürfen und Haustürinformationen, so dass es nicht zu Verkehrschaos oder Serverproblemen kam“, sagte sie.

AdUnit urban-intext1

Inzidenz sinkt auf 26,1

Datum und Ort der nächsten Impfaktion seien noch in der Abstimmung. Die Verwaltung klopfe noch vorsichtig beim Land Rheinland-Pfalz an, ob die Anzahl der Dosen nochmals aufgestockt werden kann. „Da nun aber die Impfpriorisierung aufgehoben wurde und die Bereitschaft in der Bevölkerung sehr groß ist, wird das schwierig“, sagte sie. Hinter den Kulissen werde die Aktion jedenfalls bereits vorbereitet. Weiter gehen sollen auch die Impfungen durch die ehrenamtlichen Street Docs. Dies sei möglich, da Arztpraxen einen anderen Beschaffungsweg beschreiten könnten als Verwaltungen. „Die Street Docs werden insbesondere die Einweisungsgebiete und die Asylstandorte abdecken, damit wir in Ludwigshafen möglichst breit aufgestellt sind.“

Unterdessen sinkt auch in der Chemiestadt die Inzidenz weiter. Am Montagnachmittag lag der Wert nach Angaben des Landesuntersuchungsamtes (LUA) auf 26,1. Lediglich sechs neue Infektionen wurden seit dem Vortag gemeldet, die Gesamtzahl stieg damit auf 10 544. Die Kurve der akut Infizierten sinkt ebenfalls beständig, am Montag lag die Zahl bei 239.

Verstöße in Gaststätte

„Uns fallen immer mehr Steine von der Brust“, kommentierte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) die Entwicklung. „Gleichwohl hoffe ich, dass allen der Ernst der Lage bewusst bleibt. Wir müssen sorgfältig mit den neuen Freiheiten umgehen, damit sie uns so lange wie möglich erhalten bleiben“, appellierte sie.

AdUnit urban-intext2

Verstöße gegen die Corona-Verordnung stellte der Kommunale Vollzugsdienst (KVD) bereits in der Nacht zum Freitag in einer Gaststätte in der Innenstadt fest. Vier Gäste konnten dort keinen tagesaktuellen und negativen Corona-Test vorweisen. Die vier Betroffenen, die sich herauszureden versuchten, mussten das Lokal verlassen. jei