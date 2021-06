Ludwigshafen. Die Stadt Ludwigshafen ist auf dem besten Wege weitere Corona-Lockerungen einführen zu können. Sollte die 7-Tage-Inzidenz am Samstag den Wert von 50 unterschreiten, treten weitere Öffnungen der aktuellen Corona-Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz ab Montag in Kraft, teilte die Verwaltung mit. Am Freitag lag die Inzidenz in Ludwigshafen laut des Landesuntersuchungsamtes (LUA) bei 41,2.

