Weiter viele neue Fälle

Mainz/Ludwigshafen. Den zweiten Tag in Folge haben die Gesundheitsämter in Rheinland-Pfalz mehr als 9000 neue Corona-Infektionen registriert. Am Mittwoch waren es 9550, wie das Landesuntersuchungsamt mitteilte. Damit verharrte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1058,2 – nur geringfügig unter dem Stand vom Dienstag mit 1058,7 Infektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Registriert wurden auch 14 weitere Todesfälle von Covid-19-Patienten, insgesamt sind es nun 4901. Auch in Ludwigshafen wurde ein weiterer Todesfall gemeldet, der insgesamt 383. seit Ausbruch der Pandemie. Die Inzidenz stieg in der Stadt am Mittwoch auf 1083,1 (Dienstag: 1017,1). lrs/jei

