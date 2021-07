Weiter Tests im Bürgerhof

Ludwigshafen. Das von der Stadt und vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betriebene Testzentrum im Bürgerhof wird noch bis Ende August weitergeführt. Das teilte die Verwaltung am Freitag mit. Die Station befindet sich in Schulungsräumen der Volkshochschule Ludwigshafen (VHS) in der Ludwigstraße 73. Der Zugang erfolgt über den Eingang Karlsruher Gässel.

„Somit bleibt für die Dauer des Sommers dieses Corona-Testangebot in der Innenstadt erhalten, welches unter anderen unseren Kurs- und Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehmern Schnelltests ermöglicht“, sagt VHS-Leiterin Stefanie Indefrey. Ab September benötigt die VHS die Räumlichkeiten wieder für ihre Veranstaltungen. Weitere Testmöglichkeiten in Ludwigshafen sind unter folgendem Link zu finden: https://bit.ly/3hLd63s.

Inzidenz bei 10,4

Unterdessen ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Ludwigshafen wieder über die 10er-Marke gestiegen und liegt aktuell bei 10,4. Insgesamt drei Neuinfektionen meldete das Landesuntersuchungsamt (LUA) bis Freitagnachmittag. Die Gesamtzahl der Fälle stieg damit auf 10 646, als genesen gelten inzwischen 10 257 Menschen. Akut infiziert sind in der Chemiestadt aktuell 59 Personen, zwei mehr als am Vortag. jei