Weiter Sorge vor Verkehrszunahme

Ludwigshafen. Die Verkehrssituation im Ruchheimer Nordosten wirft weiter Fragen auf. Bürger und Politiker befürchten eine massive Verkehrszunahme sowie Beeinträchtigungen der Verkehrssicherheit, nachdem die beiden Freiflächen ab Jahresende mit 146 Sozialwohnungen bebaut werden. Die Stadtverwaltung sieht dies in ihrer Stellungnahme, die in der Ortsbeiratssitzung diskutiert wurde, allerdings weniger kritisch. Zwar würde die Einwohnerzahl in dem Gebiet von 1300 auf 2100 steigen, doch werde sich die Verkehrszunahme nicht wesentlich auf die Sicherheit auswirken.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ortsvorsteher Dennis Schmidt (CDU) steht auch wegen dieses Themas mit der Stadt in ständigem Kontakt. Mit Baudezernent Alexander Thewalt ist ein Ortstermin im Erfurter Ring und in der Magdeburger Straße geplant. Für diesen Bereich hatte die FDP-Fraktion eine verkehrsberuhigte Zone angeregt – für die die Verwaltung bisher „keinen verkehrsrechtlichen Grund“ erkennt. Den vielmals beklagten Mangel an Grünflächen in Ruchheim erklärte der Bereich Stadtplanung mit einer gewachsenen Bau- und Siedlungsstruktur, die sich nicht mehr ändern lasse. Bei der Planung neuer Baugebiete werde hingegen ausreichend Grün geschaffen. Durch die „Grüne Mitte“ habe sich die Lage bereits verbessert.

Sachstand zur Grünpflege

Auf dieser Fläche am Erfurter Ring sollen 146 Wohnungen entstehen. © Timmermann

Etwas weiter holte Gabriele Bindert aus, die den Sachstand zum Masterplan Grünflächenpflege vorstellte. „Welche Flächen haben wir?“, „Was machen wir wo?“ sind die entscheidenden Fragen für die Bereichsleiterin Grünflächen und Friedhöfe. Bei dem 2016 beschlossenen Masterplan handelt es sich um ein Programm zur Steuerung betrieblicher Abläufe, definiert werden unter anderem Pflege- und Qualitätskriterien für die städtischen Grünflächen. Diese verteilen sich in Ruchheim auf 44 Hektar und 94 Pflegeobjekte, darunter drei Parkanlagen. Den Wert des Grüns will Bindert in Ludwigshafen unbedingt erhalten. Erfreulich sei, dass die Wiesen dank des zuletzt reichhaltigen Regens derzeit gut gedeihen, dennoch seien die Wasserspeicher nach mehreren Dürresommern noch nicht wieder aufgefüllt.

Aufgrund der wachsenden Einwohnerzahl ist der Bau einer neuen Kita im Ortsteil vorgesehen. Bei einem Termin haben sich acht mögliche Standorte herauskristallisiert. An der weiteren Prüfung sind Bauverwaltung und Stadtentwicklung beteiligt, ebenso stehen Gespräche mit Grundstückseigentümern an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Von der Schließung der Ruchheimer Post hat Ortsvorsteher Dennis Schmidt erst wenige Tage zuvor erfahren. Vorausgegangen war die Kündigung des Mietvertrags durch den Privateigentümer. Auch weiterhin soll es im Stadtteil eine Postfiliale geben, wie die Deutsche Post inzwischen bestätigte. Nach schwieriger Suche können sich erste Einzelhändler eine Kooperation vorstellen. Als Notfall-Lösung steht auch eine erweiterte Packstation im Raum.

Ein Dankeswort richtete Dennis Schmidt an die Feuerwehren. Beim Unwetter vom 28. Juni habe es 75 Einsätze in kürzester Zeit gegeben. Für ein solches 50-Jahres-Ereignis sei die Kanalisation – trotz regelmäßiger Wartung – schlichtweg nicht ausgelegt. dtim