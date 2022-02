Weiter keine Besucher in Kliniken

Ludwigshafen. Die größten Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz wollen trotz sinkender Sieben-Tage-Inzidenzen die Besuchsverbote aufrecht erhalten. Das teilten die Einrichtungen, unter ihnen das Ludwigshafener Klinikum, am Donnerstag mit. „Die aktuellen Lockerungen der Politik auf der einen Seite und das Aufrechterhalten des Besuchsverbots in vielen Krankenhäusern auf der anderen Seite sind für die Bevölkerung schwer verständlich. Die Vertreter der Maximalversorger in Rheinland-Pfalz können die Verunsicherung nachvollziehen, plädieren jedoch weiterhin dafür, das Besuchsverbot zum Schutz aller Patientinnen und Patienten sowie aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis auf Weiteres aufrechtzuerhalten“, heißt es in dem Schreiben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Inzidenz sinke zwar, doch die Hospitalisierung trete erst mehrere Tage nach dem Meldedatum auf. Der zeitliche Verzug erschwere eine genaue Einschätzung der Lage in den Krankenhäusern. Laut Deutscher Krankenhausgesellschaft steigt die Zahl der Covid-Patienten in rheinland-pfälzischen Kliniken noch. Engpässe durch ausfallendes Personal seien zu vermeiden. jei

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2