Weil die Sonne blendete: Vier Fahrzeuge in Ludwigshafen aufeinander gefahren

Ludwigshafen. Weil die Sonne die Verkehrsteilnehmer blendete, sind insgesamt vier Fahrzeuge am Donnerstagmorgen in Ludwigshafen aufeinander gefahren. Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr den Ostring aus Edigheim kommend in Richtung Oppau und musste aufgrund eines vorausfahrenden Baustellenfahrzeuges abbremsen, berichtet die Polizei. Weil die Sonne sehr tief stand und blendete, fuhr ihr eine 62-jährige Autofahrerin auf. Kurz darauf wird eine 67 Jahre alte Autofahrerin ebenfalls von der Sonne geblendet und fährt auf die verunfallten Fahrzeuge auf.

Als zwei weitere Fahrzeuge auf die Unfallstelle zufuhren, konnte die vorausfahrende Autofahrerin noch rechtzeitig ausweichen, während der nachfolgende Lkw-Fahrer zu spät reagierte und mit den verunfallten Autos kollidierte. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt 22.000 Euro.