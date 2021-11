Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen ohne Test- und Impfnachweise

Ludwigshafen. Wenn an diesem MIttwoch der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen offiziell seine Türe öffen, dann geschieht das ohne Zugangsbeschränkungen. Weder müssen Corona-Testergebnisse präsentiert werden noch müssen Impfzertifikate bereitgehalten werden. Wei bereits berichtet, hatte die rheinland-pfälzische Landesregierung die neuen Regeln vergangene Woche angekündigt. Die Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft (Lukom) wollte aber auf das Kleingedruckte in der neuen Verordnung schauen. Nach einer Pressemitteilung von Montagnachmittag haben die Besucher über drei Zugänge freien Zutritt auf das Areal des Weihnachtsmarktes. Die Zugänge befinden sich an den aus den Vorjahren bereits bekannten Stellen Richtung Bahnhof Mitte/Walzmühle, Richtung Faktorhaus und am Haupteingang Richtung Ludwigstraße.

Beim Anstehen an den Ständen müssen medizinische Masken oder von FFP2-Masken getragen werden. Es ist in dieser Situation auf die Mindestabstände von eineinhalb Metern zu achten. „Unser Ziel ist es, dass jede Besucherin und jeder Besucher auf dem gesamten Gelände die angeratenen Abstände einhalten kann. Es sollten daher keinerlei ungewollten Situationen ohne Abstand und Maske entstehen“, versichert Lukom-Geschäftsführer Christoph Keimes als Veranstalter.