Weihnachtsbäume werden abgeholt - Termine in den Stadtteilen

Ludwigshafen. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) sammelt Anfang Januar wieder die ausrangierten Weihnachtsbäume im Stadtgebiet ein. Laut Verwaltung sind dabei folgende Termine zu beachten: In den Stadtteilen Edigheim, Pfingstweide, Oppau, Friesenheim, Oggersheim, Notwende/Melm, Ruchheim (durch die Feuerwehr), Nord, West und Mitte werden die alten Tannen am Samstag, 8. Januar, abgeholt. Die Sammlung im Stadtteil Mundenheim ist für Montag, 10. Januar, geplant, in der Gartenstadt kommen die Mitarbeiter des WBL am Dienstag, 11. Januar, in Maudach am Mittwoch, 12. Januar, in Rheingönheim am Donnerstag, 13. Januar, und im Stadtteil Süd am Freitag, 14. Januar.

Der WBL bittet die Bürgerinnen und Bürger, die Weihnachtsbäume „abgeschmückt“, also ohne Lametta, Kunstschnee und Ähnliches, am Sammeltag bis spätestens 7 Uhr auf dem Gehweg so abzulegen, dass keine Verkehrsteilnehmer dadurch beeinträchtigt werden. Künstliche Bäume sind über den Restabfall zu entsorgen.