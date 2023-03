Wechselgeldtrick: Dieb bestiehlt 90-Jährige in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Ein Dieb hat am Montagmorgen eine 90-Jährige in Ludwigshafen bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, sprach der Mann die Seniorin gegen 11 Uhr vor einer Bankfiliale am Goerdeler Platz an und bat sie, ihm Kleingeld zu wechseln. Die Frau konnte dieser Bitte nicht nachkommen. Daraufhin breitete der Unbekannte unvermittelt eine Stadtkarte über ihrem Rollator aus, in welchem sich ihr Geldbeutel befand. Dann lief er zügig weg. Erst danach stellte die Frau fest, dass er 700 Euro aus ihrem Geldbeutel gestohlen hatte.

Die Geschädigte beschrieb den Mann folgendermaßen: Etwa 25 bis 30 Jahre alt, etwa 1,65 Meter groß, dunkle kurze Haare, kräftige Statur. Er habe dunkle Kleidung getragen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter Telefonnummer 0621 963 2222 zu melden.

Die Polizei gibt anlässlich der Situation folgenden Rat: Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Betroffene sollen immer misstrauisch bleiben, wenn sie von Fremden angesprochen werden, den Zugriff auf Wertsachen verhindern und Abstand halten. Bei einer verdächtigen Situation empfiehlt es sich, dass Gespräch zu beenden oder je nach Bedrängnis die Polizei zu rufen. Nähere Informationen zum Thema sowie die Tricks der Täter verrät die Polizei unter www.polizei-beratung.de.