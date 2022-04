Wasserturm sucht Abnehmer

Ludwigshafen. Nicht nur in Mannheim steht mit dem ehemaligen Wasserturm in Feudenheim eine ganz besondere Immobilie zum Verkauf, sondern auch in Ludwigshafen. In der Chemiestadt handelt es sich ebenfalls um einen früheren Wasserspeicher im Stadtteil West, einstmals Schlachthofviertel. Der 1904 errichtete Turm befindet sich im Eigentum der Mannheimer Werbeagentur Schaller & Partner, die ihn bis 2020 noch selbst als Firmensitz genutzt hat. Seitdem wird der ehemalige Wasserturm zum Verkauf oder zur Miete angeboten. Geschäftsführer Max Schaller berichtet im Gespräch mit dieser Redaktion zwar von einem regen Interesse, ein Abnehmer habe sich aber noch nicht finden lassen – auch weil zum Bewohnen des Turms noch eine Nutzungsänderung erfolgen müsste. jei (Bild: Christoph Blüthner)

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1