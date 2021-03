Wasserrohrbruch in der Frankenthaler Straße - Streckenabschnitt gesperrt

Ludwigshafen. In der Frankenthaler Straße (Höhe Rohrlachstraße) in Ludwigshafen hat sich am Montag ein Wasserrohrbruch ereignet. Im gesamten Stadtgebiet kann zu einer Trübung des Wassers kommen, teilten die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) mit. Derzeit sei man dabei, den Schaden zu beheben.

Aufgrund des Wasserrohrbruchs ist der Streckenabschnitt zwischen Berliner Platz und Oggersheim bzw. Ebertpark für die Bahnen der RNV gesperrt. Wie das Verkehrsunternehmen mitteilte, fahren die Linie 4 und die Linie 4A von Mannheim kommend ab Berliner Platz nach Oppau und zurück. Zwischen Bad Dürkheim und Oggersheim werden alle Haltestellen bedient. Es kommt allerdings zu Fahrtausfällen. Zwischen Berliner Platz und Oggersheim ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Linie 9 fährt ab der Haltestelle Tattersall über Wasserturm, Paradeplatz, LU Rathaus und Berliner Platz nach Rheingönheim. Die Linie 10 fährt ab Luitpoldhafen über Berliner Platz und Ludwigshafen Rathaus nach Mannheim und zurück. Die aktuell auf der Linie 10 eingesetzten Ersatzbusse fahren ab Ebertpark bis zur Haltestelle Berliner Platz.



Die Störung wird voraussichtlich noch bis Dienstag andauern. Es kommt bis auf weiteres zu Verspätungen und Fahrtausfällen auf den genannten Linien.