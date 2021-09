Warum über 70 000 Euro?

Ludwigshafen. Das im Vorfeld in die Kritik geratene Blies-Festival (wir berichteten) sorgt dafür, dass es an diesem Donnerstag um 15 Uhr zu einer Sondersitzung des Kulturausschusses kommt, die die Öffentlichkeit per Videoübertragung im Kulturzentrum Das Haus unter Wahrung der 3G-Regel verfolgen kann.

Der Grund für das Zusammentreffen besteht in der Frage, welche Rolle der Sohn von Kulturdezernentin Cornelia Reifenberg (CDU) bei der Realisierung gespielt hat. Sie selbst hat angegeben, er sei als Vermittler von Kontakten zu den auftretenden DJs beratend tätig gewesen, ohne dafür Geld zu bekommen. Nicht auszuschließen sei, dass er bei zukünftigen Austragungen des Festivals profitiere, hatte Reifenberg vergangene Woche gesagt.

Die SPD hatte nach den Veröffentlichungen dieser Redaktion beantragt, die Sitzung öffentlich abzuhalten. Es sei die Frage zu klären, warum ein vergleichsweise hoher Zuschuss von mehr als 70 000 Euro von Seiten der Stadt fließe. Nach neuen Regeln dürfen etwa 1700 Besucher zu der 12-stündigen Techno-Party kommen. Lärmschutzrechtlich wurde im Vorfeld der Veranstaltung am Samstag (12 Uhr bis 24 Uhr) der Widerspruch eines Anwohners seitens der Aufsichtsbehörde geprüft. Die SGD Süd hat das Festival nun erneut unter Auflagen genehmigt. sal