Warum Schüler Politikern die rote Karte zeigen

Ludwigshafen. Als verlorene Generation werden sie in den vergangenen Monaten des Öfteren bezeichnet – jene Schüler, die während des Corona-Lockdowns die Schule gar nicht oder nur im Wechselunterricht betreten durften. Homeschooling nannte sich das. Eigentlich geht der Begriff der verlorenen Generation auf die Schriftstellerin Gertrude Stein zurück, die damit die Jugendlichen bezeichnete, die während oder kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren wurden. Ein passender Vergleich?

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zumindest am Dienstag schienen die heutigen Jugendlichen nicht verloren zu sein. Mit intelligenten und vergleichsweise komplexen Fragestellungen forderten die Schüler des Ludwigshafener Carl-Bosch-Gymnasiums die Bundestagskandidaten der fünf größten Parteien im Wahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal heraus. Der Anlass: Das Carl-Bosch-Gymnasium nimmt im Rahmen der Bundestagswahl 2021 an der Juniorwahl teil. Rund 600 Schüler simulieren dabei den Ablauf der Bundestagswahl und entscheiden über das Wahlergebnis an der Schule. Teil des Konzepts war auch die mehr als zweistündige Podiumsdiskussion, die sich um die für die Schüler wichtigsten Themen drehte. Bei jeweils auf eine Minute begrenzte Redezeiten für die Politiker ging es um Digitalisierung, um Bildung, um Klimaschutz, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und um die Rolle Deutschlands in der Welt.

Torbjörn Kartes (CDU), Christian Schreider (SPD), Armin Grau (Bündnis 90/Die Grünen), Michael Goldschmidt (FDP) und Liborio Ciccarello (Linke) beantworteten im mit 90 Schülern besetzten Kulturzentrum dasHaus Fragen, die die Jugendlichen im Unterricht erarbeitet hatten. Wie das besser zu schaffen sei mit der Digitalisierung in den Schulen, wollten sie wissen.

Um Laptops und Tablets für Schüler zu finanzieren, die sich solche Geräte von Haus aus nicht leisten können, will die SPD beispielsweise eine Vermögensteuer für sehr wohlhabende Menschen einführen, wie Christian Schreider sagte. Torbjörn Kartes sagte für die CDU, dass man als Regierung hier die PS noch nicht auf die Straße habe bringen können. Michael Goldschmitt wies darauf hin, dass von den fünf Milliarden Euro, die zur Verfügung stünden, erst eine Milliarde abgerufen worden sei. Liborio Ciccarello sagte, dass der Schulerfolg der Kinder nicht vom Vermögen der Eltern abhängen dürfe. Verloren sei die aktuelle Generation nicht, aber vernachlässigt worden sei sie. „Wichtig ist, dass es in dieser Pandemie kein Homeschooling mehr gibt“, befand Armin Grau von den Grünen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Kurzstreckenflüge verbieten?

Sollte es eine Jugendquote in den Parteien geben? „Wir erleben gerade einen Aufschwung an jungen Mitgliedern“, antworteten Goldschmidt (FDP) und Grau (Die Grünen). Dass es ein guter Plan sei, sich zu engagieren, sehe man an der „Fridays-for-Future“-Bewegung, findet der CDU-Abgeordnete Torbjörn Kartes. Schreider sagte, dass es eher darum gehen müsse, junge Menschen in verantwortliche Positionen in den Parteien zu bringen.

Mit roten und grünen Karten konnten die Schüler ihre eigene Meinung zu dezidierten Fragestellungen ausdrücken. Sollten etwa Kurzstreckenflüge verboten werden? Die Meinung im Publikum war geteilt. CDU-Mann Kartes ist strikt gegen Verbote. Stattdessen müsse es Innovationen bei der Bahn geben. Er selbst sei mit der SPD-Umweltministerin kürzlich auf einem Kurzstreckenflug unterwegs gewesen.

CDU/CSU hätten mit ihren jeweiligen Verkehrsministern versagt, die Bahn besser zu machen, sagte Schreider und votierte für einen Deutschland-Takt nach dem Vorbild des Rheinland-Pfalz-Taktes.

Bei der Frage nach dem Kohleausstieg, der auf 2038 datiert ist, sind die Ziele der Parteien nur im Zeitraum unterschiedlich. Wichtig sei, dass weiterhin Strom aus der Steckdose komme, sagte Kartes. Armin Grau von den Grünen ist sicher: „Wir schaffen das – indem wir mehr Sonnenstrom ernten. „Heftig investieren“, forderte Goldschmidt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3