Warum Samenspende nicht gleich Samenspende ist

Ludwigshafen. Freude und Leid liegen in der Ludwigshafener Ludwigsstraße sehr oft nah beisammen. Etwa 1500 Patientinnen und Patienten suchen jährlich Rat bei Tobias Schmidt und seinen Kolleginnen im Kinderwunschzentrum. Etwa zwei Mal pro Woche nehmen die Mediziner dort auch Spendersamenbehandlungen vor. Das bedeutet, dass Samen auf künstliche Weise mit weiblichen Eizellen in Verbindung gebracht werden. Aber woher kommen diese Spermien und was passiert, wenn das Kind eines Tages Fragen stellt.

Die Fragen der Reproduktionsmedizin sind komplex und ethisch mitunter heikel. Es bräuchte mehr als eine Zeitungsseite, um alle Aspekte gleichermaßen ausführlich zu beleuchten. Vergangene Woche hat der Bundesgerichtshof ein Urteil gesprochen, das den Fokus auf die private Samenspende gelegt hat. Demnach gilt nun: Ein Spender, der seinen Samen im privaten Rahmen – etwa einem lesbischen Paar – zur Verfügung stellt, hat auch Anspruch auf Umgang mit dem Kind.

Suche nach „Co-Eltern“

Gynäkologe Tobias Schmidt hilft Paaren, die keine Kinder bekommen können. © S. Alfter

Die Gefahr bei dieser Nachricht war, dass man leicht das Wort „privat“ übersieht. Tatsächlich gibt es im Internet einen Markt für Samenspenden. Heterosexuelle und viele homosexuelle Paare suchen beispielsweise beim Portal „Co-Eltern.de“ nach Samenspendern – auch in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Wer sich in die Foren etwas vertieft, der bekommt gleich noch mitgeliefert, auf welche Weise das Ejakulat „ausgehändigt“ werden soll. Oft ist die Rede von der Bechermethode. Das heißt, dass Sperma in einem Behältnis übergeben wird und nicht bei einem Sexualkontakt.

Anders läuft das in der Ludwigshafener Praxis von Tobias Schmidt, wo es nie um private Samenspenden geht – und somit auch um eine andere rechtliche Situation.

Unter anderem, weil es in der Metropolregion keine offizielle öffentliche Samenbank gibt, greift Tobias Schmidt auf Sperma aus Samenbanken wie jener in Erlangen oder in Düsseldorf zurück. Vorher haben die Samenempfänger in einem mehrseitigen Fragebogen schon mal Eigenschaften wie Haarfarbe, Größe, Augenfarbe oder Statur angekreuzt, die der Spender auf sich vereinigen sollte. Etwa 100 Spendersamenbehandlungen laufen in Schmidts Praxis pro Jahr nach diesem Muster ab. Doch im Corona-Sommer 2021 fehlt nun plötzlich der Samen. „Zuletzt kam vor, dass wir Spendersamenbehandlungen verschieben mussten, weil passendes Spendersperma nicht verfügbar war“, sagt Tobias Schmidt. Es komme auch in diesen Tagen zu Lieferverzögerungen, so Schmidt am Freitag gegenüber dieser Redaktion.

Ein Teil der Ursache liegt schon etwa zwei Jahre zurück: Am 1. Juli 2018 trat ein neues Gesetz in Kraft. Es sollte regeln, ob das Kind eines Tages die Identität des Erzeugers erfahren darf oder nicht. Sperrig formuliert heiß es „Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen“. Kurzum: Ab dem 16. Lebensjahr hat ein Kind Anspruch auf die Auskunft, wer sein Erzeuger ist. Festgehalten wird diese Information seither beim Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), wo ein bundesweites Samenspenderregister existiert.

Verträge widerrufen

Das Problem beschreibt Agnieszka Paradowska-Dogan. Sie ist Leiterin einer Samenbank in Düsseldorf und hat festgestellt: „Mit der Einführung des Gesetzes haben etwa 50 Prozent der Samenspender ihre Verträge in unserer Sperma-Bank widerrufen“. Hintergrund sei, dass viele mit der Aufbewahrung der Spenderdaten über 110 Jahre nicht einverstanden waren. Ein weiteres Problem sei, dass die Rekrutierung neuer Spender ein langer Prozess sei. Aus allen Bewerbern werden demnach nur 15 Prozent als Samenspender aufgenommen. Der limitierende Faktor sei vor allem die Samenqualität, die bei Spendern überdurchschnittlich sein müsse. Zusätzlich haben die Corona-Auflagen dazu geführt, dass die Samenbanken ihre Termine für Spermienabgaben deutlich einschränken mussten.

Dramatisch stellt sich die Situation noch nicht dar. Tobias Schmidt verzeichnet seit Jahren eine steigende Anzahl von Menschen, die in sein Kinderwunschzentrum kommen. Er denkt, dass das Thema jetzt in der heutigen Gesellschaft angekommen ist, nachdem man vor 20 Jahren noch hinter vorgehaltener Hand über künstliche Befruchtung gesprochen habe. Das eigentliche Ziel müsse es für die Gesellschaft sein, dass Frauen wieder in jüngerem Alter Kinder bekommen. Auch nach einer künstlichen Befruchtung spiele das Alter der Frau eine wesentliche Rolle für den Erfolg einer Schwangerschaft.