Ludwigshafen. Die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) führen von Mittwoch, 31. März, 12 Uhr, bis Donnerstag, 1. April, 8.30 Uhr, Wartungsarbeiten am Computersystem durch. In dieser Zeit ist der Kundenservice nach Unternehmensangaben nicht erreichbar. Auch das Kundenzentrum in der Bismarckstraße bleibt in der Zeit geschlossen. Der dortige Kassenautomat steht aber zur Verfügung.

AdUnit urban-intext1