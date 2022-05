Warten auf Kita-Plätze

Ludwigshafen. In Oggersheim mangelt es an rund 400 Kita-Plätzen. Die Lösung des Problems hört sich zuerst einfach an: Bestehende Einrichtungen aufstocken und neue bauen. Doch dies kann sich hinzögern. „Wir leben in einer bewegten Zeit. Es gab die Pandemie-Situation und das neue Kita-Gesetz, bei dem die Eltern ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf mindestens sieben Stunden Betreuung haben“, sagte Pascal Thümling, Leiter des Bereichs Kindertagesstätten. „Die Vier- bis Fünfjährigen haben noch keinen normalen Kita-Alltag gesehen, es gibt Nachholbedarf. Die Rückführung in den Normalbetrieb läuft langsam. Das nächste Problem ist der Personalmangel.“ Auch die Geburtenraten seien schwankend und oft nicht vorhersehbar, hinzukommen Kinder von Geflüchteten aus Syrien oder der Ukraine.

Immerhin konnte im letzten Oktober die ersehnte Kita in der Adolf- Diesterweg- Straße eröffnet werden, allerdings mit 75 Plätzen für Kinder über zwei Jahre, für die Kleinsten ist noch nichts dabei. Die Ü2-Plätze sollen um 50 aufgestockt werden, hinzukommen 20 für U2. Vier weitere Kitas sind in Planung: in der zukünftigen Heinrich-Pesch-Siedlung, am Altstadtplatz, an der Jakobuskirche und in der Will-Sohl-Straße. Letztere zwei befinden sich im Stadtteil Melm. Doch auch das kann dauern.

Prüfantrag für Hundewiese

Auf der Webseite der Heinrich-Pesch-Siedlung ist immerhin zu lesen, dass die Kita als erstes Gebäude errichtet wird, für die in der Will-Sohl-Straße hat die Stadt das Gelände, Altstadtplatz und Jakobuskirche seien in der Antragsphase.

Ein weiteres Thema der Sitzung war die Erneuerung der Sirenensysteme, die 2019 begann. Die jetzigen Sirenen stammen noch aus der Zeit des Kalten Krieges aus den 1970er und 1980er Jahren. Sie wurden regelmäßig gewartet, sind jedoch nicht mehr zeitgemäß. „Es handelt sich dabei um Starkstromsirenen, bei denen es aber bei Stromausfall Probleme gibt. Die Neuen funktionieren über Batterie. Sie sind im Standby und über vier verschiedene Wege steuerbar, zum Beispiel über das Mobilfunknetz“, erklärte Brandrat Jochen Hummel von der Berufsfeuerwehr.

Die Standorte der Sirenen sollen bleiben, meistens befinden sie sich an öffentlichen Gebäuden. In Oggersheim sind fünf Sirenen geplant, die oft weit auseinanderstehen. Aus dem Ortsbeirat kam die Kritik, manche Ecken seien nicht abgedeckt. Hummel schlug vor, nach der Errichtung Tests durchzuführen, um die Reichweite beurteilen zu können.

Einen Antrag auf eine Hundeauslauffläche hatte die Ortsbeiratsfraktion der Grünen gestellt. Hierzu könne man einen ungenutzten Sportplatz hinter der Gaststätte Sicilia mit einfachsten Mitteln in einen Auslauf umfunktionieren. Das Gelände gehört der Stadt. Diese antwortete, dass man die Sportstättenentwicklungsplanung abwarten werde, da eventuell Sportvereine Interesse an dem Gelände haben. Der Ortsbeirat einigte sich darauf, einen Prüfantrag an die Verwaltung zu stellen, welche Flächen ansonsten für einen Hundeauslauf zur Verfügung stehen.

