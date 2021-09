Wartburg kommt unter den Hammer

Ludwigshafen. Mehr als 40 Fahrzeuge aus zweiter Hand kommen in Ludwigshafen unter den Hammer. Am Donnerstag, 30. September, versteigert der Bereich Straßenverkehr die Autos – darunter auch eines der Marke Wartburg, wie es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung heißt. Interessierte können die Fahrzeuge in der Zeit von 9 bis 13 Uhr auf den Verwahrgeländen des Bereichs Straßenverkehr in der Achtmorgenstraße 9 und in der Robert-Mayer-Straße 6 (neben der Katastrophenschutz-Halle der Feuerwehr) besichtigen. Schriftliche Gebote werden bis 13 Uhr angenommen, ab 15.30 Uhr soll dann bekanntgegeben werden, wer die oder der Meistbietende war.

Teils ohne Papiere und Schlüssel

Bei den Fahrzeugen handelt es sich laut der Stadt um abgemeldete beziehungsweise nicht zum Verkehr zugelassene Autos, die von der Stadtverwaltung aus dem öffentlichen Verkehrsraum entfernt wurden. Die Fahrzeuge werden unter anderem ohne Papiere und Schlüssel verkauft. Probefahrten seien zudem nicht möglich, hieß es weiter. Der Gebrauchszustand der Fahrzeuge sei unbekannt, es werde weder Garantie noch Gewährleistung übernommen.

Die Stadtverwaltung weist daraufhin, dass die Abgabe von Geboten den Bieter zur Abnahme des Autos sowie zur Bezahlung am Tag der Versteigerung verpflichtet. her