Warnung vor Cyanobakterien in der Melm in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Das Landesamt für Umwelt hat bei einer Messung am Dienstag in der Melm Cyanobakterien (früher Blaualgen genannt) festgestellt. Das hat die Stadt Ludwigshafen mitgeteilt. Die Konzentration liege über dem Warnschwellenwert, weshalb Warnhinweisschilder vor Ort angebracht wurden. Im Großparthweiher wurden bereits am Mittwoch vergangener Woche (21. September) Cyanobakterien gefunden. Auch dort hat die Stadt entsprechende Schilder aufgestellt. Cyanobakterien können Toxine (Giftstoffe) bilden. Es wird daher empfohlen, den Wasserkontakt zu meiden. Auch Hunde sollten nicht in dem betroffenen Gewässer baden oder daraus trinken.

In beiden Fällen wurde darüber hinaus der ansässige Angelsportverein informiert. Der Verzehr von Fischen sei derzeit jedoch unbedenklich, so die Mitteilung der Stadt weiter. Sowohl die Melm als auch der Großparthweiher werden demnach aufgrund der Cyanobakterien weiterhin vom Landesamt für Umwelt beprobt.

