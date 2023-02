Warnstreiks im Öffentlichen Dienst: Kitas in Ludwigshafen bleiben geschlossen

Ludwigshafen. Eltern von Kita- und Hortkindern haben am Mittwoch in Ludwigshafen ein Problem: Die Gewerkschaft Verdi hat ganztägige Warnstreiks angekündigt, weswegen 42 Kindertagesstätten geschlossen bleiben. 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind demnach an diesem Tag nicht im Dienst.

Was das für Tausende Mütter und Väter bedeutet? Sie müssen ihre Kinder entweder selbst betreuen, mit zur Arbeit nehmen oder im Homeoffice arbeiten – und nebenbei ein Auge auf die Kleinen haben. Auch in anderen Bereichen kommt es am Mittwoch in Ludwigshafen voraussichtlich zu Einschränkungen bei den Dienstleistungen der Stadtverwaltung, kündigt eine Sprecherin an. Rund 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt die Behörde insgesamt. Wie viele von ihnen gewerkschaftlich organisiert sind, weiß man bei der Pressestelle nicht.