Wandertour einer Ludwigshafenerin endet in Vermisstensuche

Neustadt/Weinstraße. Eine 18-jährige Ludwigshafenerin wollte im Lambrechter Tal Wandern gehen - und hat sich dabei verlaufen. Die Polizei teilte am Sonntag mit, dass die Eltern sich bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag an die Behörde gewandt hatten, da ihre Tochter nicht mehr aus dem Wald fand. Polizeibeamte überprüften die durch die 18-Jährige übermittelte Standorte zunächst erfolglos. Nach einer fast sechsstündigen Suche konnte die Frau am Samstag in einem Waldstück oberhalb von Lambrecht aufgefunden werden. Sie war aufgrund des Regens in der Nacht und der abfallenden Temperaturen unterkühlt und musste medizinisch versorgt werden.

