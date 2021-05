Wahrzeichen gesucht - Projekt widmet sich Geschichten der Bürger

Ludwigshafen. Noch bis diesen Montag sucht die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft die persönlichen Wahrzeichen der Ludwigshafener. Ob Erinnerungsorte, geliebte Orte oder die besondere Verbindung mit einem Wahrzeichen – Einsendungen schicken Teilnehmer per E-Mail an LU*ludens@hwg-lu.de. Die Bilder sammelt die LU-Ludens-Gruppe auf Facebook und Insta-gram. Daraus entsteht ein Plakat für ein virtuelles Museum der Stadt.

Hintergrund der Aktion ist ein geplantes Veranstaltungswochenende der LU-Ludens. Der Name der Gruppe geht auf die Bezeichnung „homo ludens“ (der spielende Mensch) zurück. Der Gruppenname soll den spielenden Ludwigshafener symbolisieren und damit die beiden Bereiche Theater und Stadt verbinden. Hierzu gibt es am 11. und 12. Juni zwei Online-Workshops in Kooperation mit der Künstlergruppe LIGNA und Cornelius Puschke vom Berliner Theaterkollektiv Rimini Protokoll. In den künstlerischen Workshops steht auch die Arbeit mit den Bildern zur Stadt im Mittelpunkt. Zum Motto „Ludwigshafen als Bühne der Zukunft“ soll das Projekt den Geschichten der Ludwigshafener eine Bühne bieten. Das Projekt ist Teil des Kulturförderprogramms Tor 4 „Wie geht Freiheit wirklich?“ der BASF. Damit möchte der Chemiekonzern die Kulturorte der Metropolregion als Orte des Dialogs stärken.

Info: Weitere Info zum Projekt unter www.basf.de/tor4.