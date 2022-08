Wahrnehmbare Gegenleistung bieten

Für eine „auch finanziell bessere Anerkennung für Beschäftigte in Behindertenwerkstätten“ plädiert der Vorderpfälzer Bundestagsabgeordnete Christian Schreider (SPD). „Mein Besuch in den Ludwigshafener Werkstätten in der Oggersheimer Notwende hat wieder gezeigt, wie engagiert und vor allem auch qualitativ hochwertig hier für ganz verschiedene Wirtschaftsbereiche gearbeitet und produziert wird“,

...