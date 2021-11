Wagner meldet sich mit breiter Brust zurück

Ludwigshafen. Hendrik Wagner ist gesund von der Deutschen Handball-Nationalmannschaft zurückgekommen. Der 24-Jährige feierte sein Debüt im Trikot der DHB-Auswahl. Und es war ein persönlich erfolgreiches: Der Rückraumspieler des Zweitligisten Eulen Ludwigshafen erzielte am Sonntag in Düsseldorf beim Tag des Handballs bei der 30:32-Niederlage gegen Portugal zwei Tore. Zuvor hatte Wagner bei seinem Länderspieldebüt am Freitag beim 30:28 gegen die Portugiesen in Luxemburg dreimal getroffen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zurück in Ludwigshafen wirkte der Hüne überglücklich: „Ich bin sehr froh. Das ist eine super Erfahrung gewesen. Meine Beine sind noch schwer, aber ich bin für die beiden nächsten Spiele bereit.“ Wagner betonte: „Ich weiß, wo ich mich verbessern muss, aber ich nehme viel Rückenwind von diesen vergangenen Tagen bei der Nationalmannschaft mit. Ich muss das jetzt abhaken, will und werde mich auf den Liga-Alltag konzentrieren.“ Wagner und die Eulen empfangen am Mittwoch (19 Uhr) den Mitabsteiger HSC 2000 Coburg. „Das ist sicherlich ein wichtiges Spiel für uns“, ist dem 24-Jährigen bewusst. Bereits am Samstag spielen die Ludwigshafener um 19 Uhr zu Hause gegen den HC Elbflorenz 2006. Zuletzt feierten die Ludwigshafener knappe, aber für das eigene Selbstbewusstsein wichtige Siege. Dank des 31:29 gegen die Rimpar Wölfe glichen sie ihr Punktekonto aus und sind mit 7:7 Zählern derzeit Ligaachter.

Coburgs Kurve weist nach oben

Dennoch zeigte sich der Eulen-Coach nicht ganz zufrieden. „Die 29 Gegentore gegen Rimpar sind vier, fünf zu viel. Insgesamt haben wir noch zu viele Fehler gemacht, aber die wollen wir in Zukunft minimieren“, sagt Ceven Klatt, der in den letzten Trainingseinheiten den Fokus auf die Defensive legte.

Coburg ist nach dem Abstieg nicht gut in die Spielzeit gestartet. Mit 6:10 Punkten liegt das Team derzeit nur auf dem 14. Platz. Trainer Alois Mraz wurde am 18. Oktober beurlaubt, Brian Ankersen übernahm. Zuletzt zeigten die Franken einen Aufwärtstrend. Angeführt von Rechtsaußen Florian Billek, der zwölf Tore erzielte, gewann der HSC in Aue mit 32:23.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Coburg hat einen starken Innenblock, den müssen wir erst einmal überwinden“, weiß Klatt. Torhüter Jan Kulhanek, Mittelmann Tobias Varvne und Top-ScorerBillek zählt der Coach als Schlüsselspieler des HSC auf. „Wir müssen an die letzten Leistungen anknüpfen, dürfen uns nicht zu sicher sein“, sagt Jannek Klein, der zuletzt aufblühte. Gut möglich, dass die Eulen in naher Zukunft den nächsten Nationalspieler stellen. Der 22-Jährige könnte in seinem dritten Jahr den endgültigen Durchbruch schaffen. Wie es bei der Nationalmannschaft so ist, darüber kann sich Klein ja aus erster Hand informieren. bol