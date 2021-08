Während Urlaub eingebrochen - Bargeld und Schmuck entwendet

Ludwigshafen. Unbekannte haben bei einem Einbruch in der Zeit vom Mittwoch, 11. August, und Samstag, 28. August, Autoschlüssel, Bargeld, Schmuck und eine Xbox aus einem Haus in der Völklinger Straße in Ludwigshafen entwendet. Des Weiteren beschädigten die Täter das Mobiliar des Anwohners, der zum Tatzeitpunkt im Urlaub war, teilte die Polizei mit. Zugang verschafften sie sich vermutlich, indem sie über das Garagentor kletterten und die Terrassentür aufbrachen. Die Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Personen, die Hinweise zur Tat und den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/9632773 zu melden.

