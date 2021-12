Wadle-Rohe reagiert auf Impfschlange

Ludwigshafen. Während die Sieben-Tage-Inzidenz am Sonntag in Ludwigshafen bei 297 Infizierten pro 100 000 Einwohner lag, wurden zuletzt die Impfschlangen vor der Walzmühle und beim Deutschen Roten Kreuz in der August-Heller-Straße 12 recht lang. Die Linken-Fraktion im Stadtrat kritisiert nun die Umstände, unter denen die Menschen warten müssen. Bis zu drei Stunden seien keine Seltenheit, schreibt Bernhard Wadle-Rohe, Stellvertretender Vorsitzender der Fraktion. Langes Herumstehen bei zwei Grad Celsius könne zu schweren Erkältungen führen. Das würden auch Fachärzte sagen, so die Linke.

Wadle-Rohe fordert die Stadtspitze nun auf, dem Roten Kreuz den Pfalzbau kostenlos zur Verfügung zu stellen. Die Situation vor der DRK-Geschäftsstelle sei seniorenfeindlich und unerträglich für alle, die sich freiwillig dort impfen ließen. „Die Linksfraktion versteht auch nicht, warum die BASF ihr Impfzentrum nicht wenigstens für den angrenzenden Hemshof öffnet“, so Wadle-Rohe in einer Mitteilung vom Wochenende. Was den regionalen Verlauf der Pandemie anbelangt, so führen Germersheim (554,2) und Neustadt (499) die Liste der am stärksten betroffenen Gebiete an. Der Rhein-Pfalz-Kreis liegt bei 290.