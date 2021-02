Ludwigshafen. Auch wenn die NS-Diktatur bereits drei Generationen zurückliegt, haben die Lehren aus der Gewaltherrschaft nach Ansicht von Berufsschülern nichts an Aktualität verloren. „Bei Hass und Hetze in der heutigen Zeit dürfen wir nicht wegschauen, sondern müssen aktiv dagegen vorgehen“, lautet der Appell eines Jugendlichen. Ein anderer weist darauf hin, dass „Rassismus in der Gesellschaft weiterhin aktuell ist, etwa in Fußballstadien“. Bei der Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus am Mittwoch im Hof der Maxschule tragen die Schüler der Berufsbildenden Schule Naturwissenschaft Corona-bedingt ihre Texte nicht selbst vor. Diese Aufgabe übernehmen die Lehrkräfte Verena Hüther, Susanne Löhr-Funke und Jens Bunge.

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck mit einem Kranz in der Maxschule. © Stadt

AdUnit urban-intext1

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) erinnert an das dunkle Kapitel deutscher Geschichte. „Das Ausmaß des Holocaust ist immer noch unvorstellbar und entsetzlich.“ Je länger die Verbrechen zurückliegen, desto weniger werde es für Jüngere greifbar, zumal die Zeit immer schnelllebiger werde. Daher sei das Erinnern und Nachdenken so wichtig. „Erinnern bedeutet aber vor allem ein Auftrag für die Zukunft. Wir müssen wachsam, wehrhaft und solidarisch sein“, appelliert die Rathauschefin. Freiheit und Rechtsstaatlichkeit seien heute eine Selbstverständlichkeit. Daher drohe das Gespür für Willkür und Unrecht verloren zu gehen.

Im Hof der Maxschule wird seit Jahren die Gedenkveranstaltung für die NS-Opfer abgehalten. Denn dort wurden Juden aus Ludwigshafen im Oktober 1940 zusammengetrieben und in das Vernichtungslager nach Gurs transportiert. ott