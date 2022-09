VR-Brille für Patienten

Ludwigshafen. Eine Spende ermöglicht ein besonderes Erlebnis im Hospiz Elias: Mithilfe einer Virtual Reality Brille können Patienten und Patientinnen zum Lebensende mit Delfinen schwimmen. Die Anmietung der VR-Brille für zwei Jahre ist dank einer Spende von 3000 Euro möglich, die vom Autohaus Scheller kommt. Die Brille ermöglicht dabei freie Bewegung – nicht nur mit Delfinen im Wasser, sondern auch am Strand oder bei einem Spaziergang im Wald. Die Technologie der Brille sorgt dabei mit einer 360-Grad-Welt für ein ganzheitliches Erlebnis, zu dem die Patienten und Patientinnen in der Realität gesundheitlich nicht in der Lage seien, heißt es weiter. vs

