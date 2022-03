Vortrag gibt Einblicke über das Ludwigshafener Rathaus

Ludwigshafen. Der langjährige Ludwigshafener Verwaltungssitz steht im Mittelpunkt eines Vortrags an der Volkshochschule (VHS) am Mittwoch, 18.30 Uhr. Unter dem Motto „Goodbye Rathaus LU!“ spannen Marcel Jurkat, Leiter Repräsentation und Städtepartnerschaften, und Stefan Mörz, Leiter des Stadtarchivs, einen Bogen von den Anfängen in den 1970er Jahren bis zur Schließung von Rathaus und Rathaus-Center zum vergangenen Jahreswechsel. Laut Verwaltung geben sie dabei mit zahlreichen Fotos unbekannte Einblicke vom Keller bis zum Dach.

Die Veranstaltung findet mit limitierter Platzzahl im Vortragssaal statt und wird live über den Youtube-Kanal der VHS übertragen. Anmeldung für einen Platz vor Ort unter Telefon 0621/504-22 38.