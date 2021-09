Vorträge zum Abschied des Stadtmuseums in Ludwigshafen

Ludwigshafen. Das Stadtmuseum verabschiedet sich am Samstag, 2. Oktober, aus dem Rathaus-Center. Von 10 bis 19 Uhr können Interessierte die Dauerausstellung und die Sonderausstellung „Grüße aus Ludwigshafen – Ansichtskarten und Souvenirs aus 160 Jahren Stadtgeschichte“ noch einmal bei freiem Eintritt besichtigen.

Abgerundet werde der Tag mit einem Begleitprogramm mit Führung, Vorträgen und „einem geselligen Ausklang“, wie es von der Stadtverwaltung heißt. Die Kuratorin der Sonderausstellung, Dana-Livia Cohen, führt um 15.30 Uhr durch die wechselvolle Geschichte der Ansichtskarten und Souvenirs aus Ludwigshafen. Im Anschluss gibt es bei Kaffee und Kuchen zwei Vorträge von Werner Appel, Experte für Ansichtskarten und neben dem Ludwigshafener Stadtarchiv Hauptleihgeber der Sonderausstellung.

Projekte in Schulen geplant

Abschließend blickt Museumsleiterin Regina Heilmann auf die vergangenen 37 Jahre des Stadtmuseums im Rathaus-Center zurück und gibt einen Ausblick auf kommende Projekte. Danach bereitet sich das Stadtmuseum auf seinen Auszug aus dem Rathaus-Center bis zum Jahresende vor. Exponate und die gesamte Sammlung aus dem Depot werden abgebaut, verpackt und für die Zwischenlagerung vorbereitet.

Mit unterschiedlichen Angeboten und Projekten an verschiedenen Standorten, in Schulen und mit virtuellen Ausstellungen bleibt das Stadtmuseum auch im kommenden Jahr präsent. Das Stadtmuseum ist weiterhin per E-Mail unter stadtmuseum@ludwigshafen.de erreichbar.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass für den Besuch am 2. Oktober eine Voranmeldung per E-Mail an stadtmuseum@ludwigshafen.de erforderlich ist. Dabei gilt die 2G-Plus Regel, das heißt, geimpfte und genesene Personen haben mit einem entsprechenden Nachweis Zugang. Darüber hinaus können auch Besucher mit einem tagesaktuellen negativen Schnelltest teilnehmen. Gäste werden gebeten, eine Maske dabeizuhaben und die bekannten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. her