Ludwigshafen. Stadtspaziergang mit Fahrrad, Fotoworkshop und Vorträge – breit ist die Palette der Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag am 9. März. Wegen der Pandemie finden die Aktionen teilweise online statt. Unter dem Motto „Starke Frauen“ steht ein Themennachmittag des Internationalen Frauentreffs am Dienstag, 2. März, 14.30 Uhr. Einen Fotoworkshop über die Rolle der Frau bieten die interkulturelle Bildungsstätte der Malteser und das Frauencafé ab Montag, 8. März, 18 Uhr, an. „Was macht Corona mit Frauen – Ein Blick auf die Lebenswirklichkeiten von Frauen und Gestaltungspotenziale“ lautet am 9. März, 18 Uhr, das Thema eines Online-Vortrags von Jutta Allmendinger. Veranstalter sind das Pesch Haus sowie die Gleichstellungsstellen der Stadt und des Rhein-Pfalz-Kreises. Die Freireligiöse Frauengruppe lädt am 16. März zu einem Stadtspaziergang mit dem Fahrrad. „Engagement in schwierigen Zeiten zeigen die Ludwigshafener Frauenverbände und -institutionen“, lobt Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) das Programm. ott