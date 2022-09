Ludwigshafen. Ein 34-jähriger Mann hat am Mittwoch in Ludwigshafen eine Supermarkt-Mitarbeiterin angegriffen und verletzt. Wie die Polizei mitteilt, schlug der Mann der Angestellten gegen 13.30 Uhr in dem Geschäft in der Knollstraße mehrfach ins Gesicht. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Auch die Polizei konnte den 34-Jährigen nicht beruhigen, sodass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Dagegen wehrte er sich. Der Mann befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand.

