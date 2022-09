Vorfahrt genommen - Autofahrer fährt gegen Verkehrsschild

Ludwigshafen. Nachdem er einen Unfall in Ludwigshafen am Dienstagabend verursachte, ist der bislang unbekannte Autofahrer geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, nahm er beim Linksabbiegen an der Kreuzung der Sternstraße und der Industriestraße einem entgegenkommenden Autofahrer die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der 53-Jährige aus und kollidierte dabei gegen ein Verkehrsschild. Der Unfallverursacher flüchtete entlang der Industriestraße. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen VW Polo mit roten Streifen auf Höhe des Türgriffs handeln. Zeugen mit Hinweisen zu dem Fahrzeug oder dem Unfallgeschehen, werde gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/963-2222 zu melden.