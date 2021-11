Vor Ort statt digital

Ludwigshafen. Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) lädt am Samstag, 20. November, von 10 bis 14 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ auf den Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Ludwigshafen-Mundenheim ein. Das hat die Hochschule am Freitag mitgeteilt. Erstmals nach zweijähriger Zwangspause durch die Corona-Pandemie werde dieser wieder in Präsenz stattfinden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die vier Fachbereiche informieren dabei über die insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft, Sozial- und Gesundheitswesen. Auch das Ostasieninstitut, der Weincampus Neustadt, der Allgemeine Studierendenausschuss (AStA), die Initiative ArbeiterKind.de und das International Office stellen sich vor. Darüber hinaus stehen Schnuppervorlesungen, Infovorträge, Mini-Sprachkurse in Japanisch, Koreanisch und Chinesisch sowie Führungen über den Campus auf dem Programm.

Die HWG LU bittet die Besucher vor Betreten der Hochschule einen negativen Schnelltest vorzulegen. Zusätzlich gelte die 3G-Regel. red