Vor den Nationalsozialisten in die USA geflohen

Ludwigshafen. Im Ebereschenweg in Ludwigshafen sind drei neue Gedenksteine verlegt worden. Die goldenen, ins Pflaster eingelassenen Stolpersteine sollen an die während der NS-Zeit verschleppten und ermordeten Juden erinnern. In den letzten 15 Jahren wurden allein im Raum Ludwigshafen 300 solcher Stolpersteine verlegt. Jeder von ihnen erinnert an eine bestimmte Person – diese drei hier an Benno, Hermine und Ruth Barme.

Die Steinverlegung am Dienstagabend wurde mit einem Beitrag einer kleinen Blaskapelle und der Begrüßung durch den Verein „Ludwigshafen setzt Stolpersteine“ eröffnet. Die Stolpersteine werden, wenn möglich, vor den ehemaligen Wohnhäusern der Opfer verlegt. Die drei neu gesetzten Steine erinnern an das Schicksal der jungen Familie Barme, die 1936 nach New York floh.

Der Besitzer des Hauses, Bernhard Sommer, und Andreas Berlin vom Verein erzählten die akribisch rekonstruierte Familiengeschichte. Benno Barme sei 1902 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns und Mina Rosenthals geboren worden. Für sie liegt auch ein Stolperstein, nicht mal einen Meter von den drei neuen Gedenksteinen entfernt. Dieser wurde bereits 2009 auf Initiative der Familie Sommer eingesetzt. Nach dem Tod seines Vaters wächst Benno in einem Waisenhaus in Paderborn auf.

Mutter muss zurückbleiben

Mit beendeter Kaufmannsausbildung sei er dann 1925 nach Ludwigshafen zurückgekehrt und mit seiner Mutter zusammengezogen. Nach der Machtergreifung der Nazis wird die Situation immer schlimmer. Als 1935 Bennos und Hermines Tochter geboren wird, entscheiden sie sich zu fliehen, so Andreas Sommer. Die Familie hat Glück und erhält trotz der menschenverachtenden Behandlung der Juden eine Ausreisegenehmigung. Verwandten und Freunden, die zurückbleiben, widerfährt ein weniger glimpfliches Schicksal. Viele „verschwinden“ oder werden in Konzentrationslagern ermordet. Bennos Mutter, die bei der Flucht zurückbleiben muss, bringt sich nach dem Tod ihres zweiten Mannes um.

In New York startet die Familie mit Hilfe von Stiefonkel Peter Sommer ein neues Leben – und scheint sich in der Folge nur noch ungern an ihre Vergangenheit in Deutschland zu erinnern, berichtete Bennos Enkelin Diana Keat. Trotzdem hofft Vereinsmitglied Ulla Fleischmann in einem von ihr geschriebenen und bei der Verlegung vorgetragenen Gedicht, dass wenigstens ein bisschen Heimatgefühl die Familie Barme mit Ludwigshafen verbindet.

Die Stolpersteine wurden unter anderem von Bennos Großenkel Eric Keat verlegt, der aus den USA angereist ist. Die Veranstaltung wird live an Verwandte in die USA übertragen. Clara Sommer, die auch in der Blaskapelle Querflöte gespielt hat, betonte die Wichtigkeit der Stolpersteine. Man solle nicht mit den Füßen stolpern, sondern mit den Augen und dem Kopf. Man solle sich an all das, was passiert ist, erinnern und wachsam bleiben, damit so etwas nie wieder geschehen kann. Man dürfe nicht wegschauen und schweigen, sondern müsse die Erinnerung bewahren. pha