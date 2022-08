Vor Bombenentschärfung in Ludwigshafen: So fahren Busse und Bahnen ab 17 Uhr

Ludwigshafen. In Ludwigshafen haben am Mittwoch die Vorbereitungen für die Entschärfung einer Weltkriegsbombe begonnen. Von der Evakuierung in einem Radius von 500 Metern um die Fundstelle sind 6800 Menschen betroffen, zudem können Busse und Bahnen nicht wie geplant fahren.

Um 18.00 Uhr werde kontrolliert, ob alle Menschen das betroffene Gebiet verlassen hätten, sagte ein Sprecher der Stadt. Am Nachmittag öffne die Mehrzweckhalle, die den Bürgern als Unterkunft zur Verfügung gestellt werde. Erfahrungsgemäß kämen die meisten jedoch bei Verwandten oder Freunden unter. Die amerikanische Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Montag bei Bauarbeiten gefunden worden.

Diese Änderungen im Fahrplan gibt die RNV bekannt

Die Linie 10 und die Buslinien 70, 71, 75 und 80 werden nach Angaben der RNV für die Dauer der Entschärfung ab ca. 17 Uhr eingestellt. Nach dem Ende der Entschärfungs- und Räumungsarbeiten durch den Kampfmittelräumdienst wird der reguläre Betrieb zeitnah wieder aufgenommen.

Umleitungen gibt es auf der Linie 4 und 4A, diese verkehren ab etwa 17.15 Uhr aus Richtung Mannheim kommend ab der Haltestelle Berliner Platz über Pfalzbau und Berliner Straße zur Haltestelle Wittelsbachplatz, im Anschluss weiter auf dem Linienweg der Linie 6/6A bis Haltestelle Giulini. Von dort geht es wieder zurück in Richtung Mannheim. Die Busse des Schienenersatzverkehrs der Linie 4 pendeln weiterhin zwischen den Haltestellen Oggersheim und Berliner Platz. Ab etwa 17:30 Uhr können die Haltestellen Zum Guten Hirten (BG Unfallklinik), Wollstraße, Heinrich-Pesch-Haus, LU-Hauptfriedhof, Rohrlachstraße, LU Hauptbahnhof, und Bgm.-Kutterer-Straße (nur Fahrtrichtung Berliner Platz) nicht bedient werden.

Auch reguläre Buslinien werden umgeleitet. Die Busse der Linie 74 verkehren in beiden Fahrtrichtungen nur noch zwischen den Haltestellen Niederfeld und Berliner Platz. Die Busse der Linie 76 werden in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen Marienkrankenhaus und Berliner Platz ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Busse der Linie 78 verkehren ab der Haltestelle BASF (Tor 1 + 2) auf direktem Weg zum Berliner Platz. Von dort fahren die Busse ohne weiteren Zwischenhalt über die Haltestelle Marienkrankenhaus zur Haltestelle Maudacher Bruch. Die Busse der Linie 90 verkehren zwischen den Haltestellen Berliner Platz und Sternstraße ohne Halt. (mit dpa)