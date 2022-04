Ludwigshafen. Eine Person ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 54-Jähriger die Kaiser-Wilhelm-Straße und wollte rechts am Fahrbahnrand anhalten. Dabei kollidierte er mit einem Rollerfahrer, der ihn versuchte von rechts zu überholen. Durch den Zusammenstoß fiel der 23-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht.

