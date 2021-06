Von Moskau bis Palermo: Spielzeit in Ludwigshafen mit großer Vielfalt

Ludwigshafen. Mit einem "farbigen und ambitionierten" Programm gehen die Pfalzbau Bühnen Ludwigshafen nach Einschätzung von Intendant Tilman Gersch in die Spielzeit 2021/22. "Wir hoffen sehr, dass diese Vorstellungen wieder vor einem großen Publikum stattfinden können", sagte Gersch bei der Präsentation der Pläne am Mittwoch in der pfälzischen Stadt. Auf dem Programm steht unter anderem das Stück "Machine Müller" des international bekannten Gogol-Zentrums in Moskau, Autor ist Starregisseur Kirill Serebrennikow (29./30.10.).

Zudem führt etwa das Tanztheater Wuppertal Pina Bausch den Klassiker "Palermo Palermo" auf (10.-12.12.). Weitere Höhepunkte dürften das Gastspiel der israelischen Kamea Dance Company (1.11.) sowie "Medea" vom Burgtheater Wien (27./28.5.22) und "Hamlet" vom Schauspielhaus Bochum (1./2.6.22) werden. Wegen der Corona-Regeln können derzeit 250 Plätze im Pfalzbau besetzt werden, knapp ein Viertel der Kapazität.