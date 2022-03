Vom Straßentheater bis zur Foto-Biennale

Ludwigshafen. Das Blies-Festival hat auch den Ludwigshafener Kulturausschuss beschäftigt. Vor der jüngsten Sitzung waren einige Fragen gegenüber der Stadtverwaltung offen. So äußerte Markus Lemberger (SPD) Bedenken: „Wir lehnen das Blies-Festival nicht ab, befürchten aber, dass es jedes Jahr größer werden könnte. Die Blies ist ein geschützter Bereich, vielleicht sollte man zukunftsweisend eine andere Fläche finden, auf der solche großen Feste stattfinden können.“

Bereits im Vorfeld der Sitzung hatte Simone Müller von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt erklärt, das Blies-Festival werde in diesem Jahr nicht mehr als städtische Veranstaltung durchgeführt, sondern durch die Projektgruppe Blies. Im Haushalt sei ein Zuschuss in Höhe von 30 000 Euro eingeplant. „Die Projektgruppe Blies wird die Programmplanung eigenständig übernehmen und auch die entsprechenden Gespräche führen“, so Müller. Doch noch ist der Haushalt nicht genehmigt, sodass Kulturdezernentin Cornelia Reifenberger auf der Sitzung keine genauere Aussage zu den Festivals geben konnte – weder zum Film- noch zum Blies-Festival. Das Thema wird auf der nächsten Kulturausschuss-Sitzung noch einmal behandelt.

Roboter in Schulbibliothek

Dafür stehen von anderen städtischen Einrichtungen die Veranstaltungen fest. Das Programm des Kulturzentrums dasHaus sollte „Ost Power“ heißen, wird aus gegebenem Anlass jedoch umbenannt. Mit im Programm werden ukrainische Künstlerinnen und Künstler sein. Der geografische Osten wird auch Thema des Straßentheaterfestivals vom 29. bis 31. Juli sein – eingeladen werden Gruppen von Polen über Rumänien bis Japan. Das Ernst-Bloch-Zentrum zeigt die Wanderausstellung „Gurs 1940“ über die Deportation und Ermordung von südwestdeutschen Jüdinnen und Juden. Zudem bekommt die Schulbibliothek einen neuen Bewohner: Roboter NAO soll Kindern die MINT-Fächer schmackhaft machen.

Im Stadtarchiv sind zwei Ausstellungen geplant, eine zum Thema „Arbeitersport Fußball“, eine zweite über den Künstler Heinz Lohmar. Und aus dem Wilhelm-Hack-Museum meldete sich Direktor René Zechlin aus der Brandschutzsanierungspause zurück mit einem vollen Programmheft. Den Auftakt macht die Biennale für aktuelle Fotografie vom 19. März bis 22. Mai. kge