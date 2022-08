Vom Flohmarkt bis zum DJ-Workshop

Mit den Elektro-Beats des Ludwigshafener DJs Luke Tavy im Ohr nach Trödel stöbern: Der erste klassische Flohmarkt nach der Sommerpause findet am Samstag, 3. September, von 9 bis 13 Uhr, vor und im Ludwigshafener Kulturzentrum dasHaus statt. Das gab das Kulturzentrum am Dienstag bekannt. Durch das Gastspiel des DJs Luke Tavy mit entspannten Elektro-Tunes knüpfe der Flohmarkt an diesem Tag eine

...