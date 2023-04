Ludwigshafen. Im Rahmen einer Notinstandshaltungsmaßnahme an einem Schachtdeckel muss der Kopernikustunnel in Ludwigshafen in der Zeit von Montag, 24. bis Mittwoch, 26. April voll gesperrt werden. Das teilte die Stadt diese Woche mit. Ansprechpartner bei der Stadtverwaltung ist Yakup Kaplan, Telefon 0621 504-6628.

