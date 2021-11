Viertes Vorabkapitel

Nachdem der Ludwigshafener Star-Rapper Apache 207 bereits drei Kapitel von „2sad2disco“ veröffentlicht hat, soll nun am Freitag, 26. November, der letzte Vorbote des Gesamtwerks erscheinen. Der Musiker bringt sein aktuelles Album nicht auf einmal, sondern portionsweise heraus. Start war im September, nach Angaben seiner Plattenfirma Sony Music soll das Projekt am Freitag, 3. Dezember, seine Vollendung finden. Jede Veröffentlichung kommt in Kombination mit einem Musikvideo heraus. Am Schluss sollen sich alle Videos zu einem Film zusammenfügen. red

