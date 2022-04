Vierjähriger nach Unfall mit Radfahrer am Bein operiert

Ludwigshafen. Ein vierjähriges Kind ist am Donnerstag bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, musste der Junge in der Folge am Bein operiert werden. Der Unfallverursacher ist bislang unbekannt.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf dem Dr.-Hans-Wolf-Platz in der Pfingstweide. Zur genannten Zeit spielte das vierjährige Kind gemeinsam mit anderen Kindern auf dem Platz Fußball. Dabei sei ein Radfahrer, laut Beschreibung ein zehn bis zwölf Jahre alter Junge, mit seinem Fahrrad durch die spielende Gruppe gesteuert und mit dem Kindergartenkind zusammengestoßen. Das Kind wurde zu Boden geschleudert und erlitt eine Fraktur des Beines, diverse Hautläsionen, sowie Hämatome.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen, Telefonnummer 0621/9632222, in Verbindung zu setzen.