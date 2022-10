Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall auf Ludwigshafener Adlerdamm

Ludwigshafen. Vier Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall am Samstagnachmittag auf dem Adlerdamm in Ludwigshafen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, stieß ein 22-jähriger Autofahrer beim Verlassen eines Parkplatzes mit einem Fahrzeug zusammen. Durch den Aufprall drehte sich der Wagen des 70 Jahre alten Fahrers einmal um die Achse und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Airbags beider Fahrzeuge lösten aus. Beide Fahrer als auch ihre Beifahrer erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Unfallklinik. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt in Höhe von etwa 50.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der Adlerdamm in beide Fahrtrichtungen gesperrt gewesen.

