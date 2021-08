Vier Verletzte bei Kollision zwischen Kleintransporter und Pkw

Ludwigshafen. Bei einer Kollision am Sonntagvormittag zwischen einem Kleintransporter und einem Auto in Ludwigshafen haben sich vier Personen verletzt. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 9 Uhr auf der Sternstraße. Hier war der Autofahrer in Richtung Hohenzollernstraße unterwegs. Als der Fahrer des Kleintransporters von der Schuckerstraße in die Sternstraße einbiegen wollte, kollidierten die Fahrzeuge miteinander.

Durch den Aufprall sei der Kleintransporter auf einen am Fahrbahnrand geparkten Wagen gehebelt worden, welches wiederum auf einen davor parkenden Pkw geschoben worden sei. Dieser wurde daraufhin auf einen Kleinbus geschoben, berichtete die Polizei weiter. Der ursprünglich in den Unfall verwickelte Wagen touchierte nach dem Zusammenstoß mit dem Kleintransporter zudem zwei weitere am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge und kam erst 30 Meter hinter der Kreuzung zum Stillstand. Insgesamt waren drei Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Die zwei Fahrzeuginsassen des Kleintransporters sowie die beiden des Autos wurden zur Behandlung ihrer Verletzungen in Kliniken gebracht. Für die Arbeiten an der Unfallstelle war die Sternstraße in beide Richtungen gesperrt.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/963-2222 bei der Polizei.

