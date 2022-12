Vier Personen bei Unfall in Ludwigshafen verletzt – 40.000 Euro Sachschaden

Ludwigshafen. Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in Ludwigshafen sind vier Personen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, missachtete eine 42-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines 81-jährigen Autofahrers an der Kreuzung zur Dürkheimer Straße/Adolf-Disterweg-Straße gegen 12.30 Uhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren die Ampeln ausgeschalten, weshalb die Vorfahrt durch die Verkehrszeichen geregelt wurde.

In Folge des Unfalls wurden beide Fahrer sowie die beiden 9- und 14-jährigen Kinder der 42-jährigen Fahrerin leicht verletzt. Vom Rettungsdienst wurden diese in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen liegt in Höhe von rund 40.000 Euro. Die Autos mussten abgeschleppt werden. Durch den Unfall ist es zu Verkehrsbeeinträchtigungen gekommen. Dabei regelten Polizeibeamte den Verkehr für rund eine Stunde.